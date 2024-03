Les détenues dépistées pour les cancers du sein et du col de l’utérus

L’Agence pénitentiaire du Bénin (APB), structure sous tutelle du ministère de la justice et de la législation, a organisé une campagne de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus au profit des femmes détenues dans les prisons civiles au Bénin. La campagne qui a démarré le mardi 19 mars, s’achève ce mardi 26 mars 2024 ; et s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme (JIF).

L’Agence pénitentiaire du Bénin organise la 2e édition de la campagne de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus au profit des femmes détenues dans toutes les prisons et maisons d’arrêt du Bénin. « Femme détenue : je préserve mon droit à la santé », c’est le thème retenu pour la campagne lancée le 19 mars dernier.

Pendant les 07 jours qu’elle a duré, des sages-femmes qualifiées ont été déployées dans les 11 établissements pénitentiaires en appui au personnel de santé. Les détenues déclarées positives à l’issue des différents examens bénéficieront d’une prise en charge médicale intégrale et adaptée ainsi que d’un soutien psychosocial, renseigne la cellule de communication du ministère de la justice et de la législation.

La campagne organisée en 2019 selon la même source, a permis de dépister 210 cas sur effectif de 278 femmes détenues ; 12,86% d’entre elles ont été déclarées positives aux différents tests.

