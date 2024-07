Les familles invitées à retirer les corps de leurs parents abandonnés

Les familles ayant abandonné les corps de leurs parents ou de leurs proches décédés dans les morgues des formations sanitaires publiques ou privées sont invités à procéder au retrait dans un délai de 15 jours. C’est la substance d’un communiqué conjoint rendu public mardi 09 juillet 2024, par le ministre de la santé, et son collègue en charge de la justice.

Le 30 juillet 2024 au plus tard, toutes les familles ayant abandonné les corps de leurs parents ou de leurs proches décédés depuis des mois dans les morgues des formations sanitaires publiques ou privées doivent procéder au retrait. Passé ce délai, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour l’inhumation collective des corps concernés. Les ministres en charge de la santé et de la justice ont informé le public à travers un communiqué conjoint publié ce mardi 09 juillet 2024.

Selon ce communiqué, la décision a été prise conformément aux dispositions réglementaires en vigueur selon lesquelles, l’inhumation d’un corps a lieu dans un délai de 30 jours au plus tard, après la survenance du décès, sauf prorogation accordée par le Procureur de la République compétent.

Du fait de l’abandon des corps, les capacités d’accueil des morgues sont souvent excédées. Ce qui conduit à la violation des conditions d’hygiène, des normes et standards requis en matière de conservation de corps.

10 juillet 2024 par ,