Les épreuves du recrutement militaire démarrent le 15 Octobre

Le Chef d’état-major général des Forces armées béninoises informe les candidats qui se sont inscrits en ligne sur www.sengager-fab.bj dans le cadre du concours de recrutement militaire de 2020 de la date de l’organisation de l’épreuve physique. L’épreuve consiste à une course à pied de 4 km pour les jeunes filles et de 6 km pour les garçons.

Les candidats qui auront réalisé un temps maximal de vingt-huit (28) minutes seront présélectionnés dans le quota de leur département.

L’épreuve physique démarre le jeudi 15 Octobre 2020 à 6 heures sur les sites retenus dans chaque département.

Il s’agit du carrefour Lapin dans le département du Zou, de la préfecture de Lokossa dans le Mono, le carrefour Cinquantenaire dans l’Ouémé, l’agence Ecobank de Natitingou, et le carrefour Toussaint Louverture dans l’Atlantique.

Les candidats de l’Alibori se rassembleront à l’entrée du Camp militaire de Kandi. L’entrée-ouest du Camp militaire Séro-Kpéra de Parakou va accueillir les candidats du Borgou. Le terrain municipal de Dassa est retenu dans les Collines et l’hôpital de zone d’Aplahoué est le lieu de rassemblement du Couffo. Dans le département du Plateau, c’est le carrefour Nocibé. Les candidats du département de la Donga sont attendus pour le rassemblement devant la mairie.

M. M.

9 octobre 2020 par