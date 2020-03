Les dossiers de Moele-Bénin, FCDB et PER rejetés

03 partis ne figurent pas sur la liste des formations politiques qui prendront part aux élections communales et municipales du 17 mai 2020.

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) n’a pas délivré le récépissé définitif aux trois partis que sont : Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB) du Professeur Soumanou TOLEBA ; Parti pour l’engagement et la relève (PER) de Nathanaël KOTY et Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) de Jacques AYADJI.

Selon la Vice-Présidente de la CENA Geneviève Bocco Nadjo, ces partis ne sont pas à jour.

Les partis ayant pu obtenir le récépissé définitif sont au nombre de 05. Il s’agit de : Union Progressiste (UP), Bloc Républicain (BR) ; Parti du renouveau démocratique (PRD), Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), et Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN).

