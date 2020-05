Les directives du ministre Karimou pour la reprise des cours

A travers une correspondance en date du vendredi 08 mai 2020 adressée aux directeurs départementaux, le ministre des enseignements maternel et primaire donne des directives pour la réouverture des classes le lundi 11 mai 2020. Une planification des activités pédagogiques du 11 mai au 6 juillet 2020 est suggérée au regard du point d’exécution d’études fait à la fin du deuxième trimestre.

En Conseil des ministres du mercredi 06 mai 2020, le gouvernement béninois a retenu la reprise des cours le lundi 11 mai 2020 au profit des apprenants du Cours moyen 2ème année (CM2). Selon le ministre Salimane Karimou la reprise est accompagnée de l’application stricte des mesures préventives. Il s’agit essentiellement du nettoyage et de la désinfection des écoles ; du dépistage systématique et progressif des enseignants avec une priorité des enseignants des classes du CM2 ; du lavage obligatoire des mains avec l’eau et du savon selon les périodes de la journée (le matin à l’arrivée à l’école, avant les récréations, au retour des récréations : matin et soir et à la sortie des classe : 12 h 00 et 17 h 00).

Les autres mesures sont : l’observance de la distance de sécurité sanitaire, le port de masque de protection, la gestion des cantines scolaires et des récréations avec des mesures d’hygiène respectées par les vendeuses.

S’agissant de la gestion pédagogique des écoles, une planification des activités pédagogiques du lundi 11 mai au lundi 6 juillet 2020 est suggérée au profit des apprenants du CM2.

