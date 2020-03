Les devoirs et autres évaluations suspendues dans les écoles catholiques

Face au risque de contagion dans les écoles et au refus du gouvernement de congédier les apprenants, le directeur national des écoles catholiques, l’Abbé Épiphane Ahouansè dans une correspondance adressée aux responsables des écoles de cette confession religieuse, a recommandé l’adoption d’un certains nombre de mesures.

Selon cette correspondance, les évaluations, interrogations écrites, devoirs et autres, sont suspendus dès ce lundi 23 mars jusqu’au départ en congés de Pâques.

Cette mesure a été prise pour ne pas pénaliser les apprenants qui seraient retenus à la maison par leurs parents.

De même, les enseignants sont appelés éviter des sanctions à l’encontre de ces apprenants pour leur absence à l’école.

Le directeur national des écoles catholiques dit être conscient de tous les désagréments que pourrait causer cette situation. Il invite les responsables d’établissements au calme et à la prière face au drame de la pandémie du Covid-19.

F. A. A.

23 mars 2020 par