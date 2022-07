Les décisions prises lors de la 61e session ordinaire de la Cedeao

La soixantième-et-unième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est tenue le 03 juillet 2022 à Accra, République du Ghana. Plusieurs questions ont été examinées lors de cette session ordinaire.

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont élu lors de ce sommet S.E. Umaro Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau, en qualité de Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO pour un mandat d’un (01) an. Ils ont approuvé les recommandations contenues dans les différents rapports et examiné des questions spécifiques. Au titre de ces questions, il y a la situation politique en Guinée, au Mali, au Burkina-Faso.

En ce qui concerne le Mali, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont décidé de maintenir le dialogue avec les autorités de la Transition, à travers le Médiateur de la CEDEAO pour le Mali. La Conférence a levé les sanctions suivantes : les sanctions économiques et financières prises le 9 janvier 2022 ; la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les Etats membres de la CEDEAO et le Mali ; la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les Etats membres de la CEDEAO et le Mali etc.

La Conférence a par ailleurs décidé de maintenir la suspension du Mali des Instances de la CEDEAO et les sanctions ciblées contre des individus ou des groupes.

La Conférence a nommé S.E. Yayi Boni, ancien Président de la République du Bénin, en qualité de nouveau Médiateur de la CEDEAO en Guinée.

Les opérations de soutien à la paix mandatées par la CEDEAO, le terrorisme dans la région, la sécurité et de la sûreté maritime, la situation humanitaire et les performances économiques, la monnaie unique, et la mise en œuvre d’autres programmes d’intégration régionale ont été abordées par les Chefs d’Etats et de gouvernement.

5 juillet 2022 par