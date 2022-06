Les dates pour les résultats du CEP, BEPC et BAC

Les candidats aux divers examens seront fixés sur leur sort en juillet prochain. Les résultats du Certificat d’études primaires (CEP) sont annoncés pour le 1er, le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) le 10, et le Bac, le 13.



Les résultats des différents examens de fin d’année seront bientôt connus.

Les candidats au CEP connaitront leurs résultats le 1er juillet prochain et ceux du BEPC le 10 juillet.

Concernant l’examen du Baccalauréat, la correction des copies démarre lundi 04 juillet, et prend fin samedi 09. La première délibération est annoncée pour mercredi 13 juillet.

Les épreuves facultatives sont prévues pour samedi 16 juillet, et celles d’éducation physique et sportive (EPS), les lundi 18 et mardi 19 juillet.

La 2ème délibération aura lieu mercredi 20 juillet suivie des épreuves orales, vendredi 22 et samedi 23 juillet.

La dernière délibération sera faite le 23 juillet 2022.

Les relevés de notes seront signés du vendredi 22 au samedi 23 juillet, et seront distribués à partir du lundi 25 juillet 2022.

28 juin 2022 par ,