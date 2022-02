Le calendrier du CEP, BEPC et BAC

Les ministres des trois ordres de l’éducation à travers un arrêté interministériel ont publié, ce jeudi 17 février 2022, le calendrier de déroulement des examens et concours au titre de l’année 2022. Selon ce calendrier, les examens de fins d’année démarrent mardi 07 juin 2022 avec le Certificat d’études primaires (CEP).

Calendrier des examens 2022

Mardi 07 au vendredi 10 juin 2022

Examen de Certificat d’études primaires (CEP), session normale

Examen du Certificat d’études primaires (CEP), des aveugles, amblyopes, et autres handicapés.

Épreuves écrites et orales

Épreuves d’EPS

Lundi 13 au mercredi 15 juin 2022

Examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session normale

Examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), des aveugles, amblyopes, et autres handicapés.

Épreuves écrites

Lundi 20 au jeudi 23 juin 2022

Examen de Baccalauréat, session normale

Épreuves écrites

Lundi 27 au mercredi 29 juin 2022

Examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de remplacement.

Lundi 04 au jeudi 07 juillet 2022

Examen du Certificat d’études primaires (CEP), session des malades

Épreuves écrites et orales

Épreuves d’EPS

Lundi 18 au jeudi 21 juillet 2022

Examen du Baccalauréat, session de remplacement.

