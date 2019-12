Les contrats signés pour la construction de 1735 logements

Le siège de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a servi de cadre ce mardi 17 décembre 2019 pour la signature des contrats des marchés de construction des logements économiques et sociaux de Ouèdo entre la SImAU et l’entreprise P&N Holding Group SA. La séance a eu lieu en présence du ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, José Tonato, du Préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, du Représentant Résident de la BOAD, Jacques Kouame Bi et du maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada.

La construction des logements économiques et sociaux de Ouèdo, dans la commune d’Abomey Calavi concerne 04 lots de travaux de 3035 logements. Par appel d’offres, l’entreprise P&N Holding Group SA a été choisie pour la réalisation de 1735 logements sur deux lots décomposés comme suit : Lot 2 : 14.884.436.889 FCFA HT soit 17.563.635.529 FCFA TTC pour la construction de 791 logements (15 bâtiments de type B, 19 de type C R+2, 51 de type C R+3 et 29 de type D) et Lot 3 : 17.931.470.433 FCFA HT soit 21.159.135.111 FCFA TTC pour la construction de 944 logements (39 bâtiments de type A, 22 de type B et 35 de type C R+3).

Evaluée à 32.815.907.322 FCFA HT soit 38.722.770.640 FCFA TTC, cette tranche de logements est financée par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Le projet de construction des 20.000 logements bénéficie déjà de 60 milliards de FCFA pour les logements et 40 milliards en ce qui concerne la viabilisation primaire du site pris en charge par la BOAD, 43 milliards de FCFA pour la BID et 90 milliards de FCFA pour la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

« Ceux qui ne veulent pas entendre, ont commencé par entendre. Et ceux qui ne veulent pas voir, ont commencé par voir », a déclaré le préfet Jean-Claude Codjia

La maire Georges Bada, n’a pas manqué de remercier tous les acteurs qui contribuent à la réalisation dudit projet.

« Les gens constatent aujourd’hui que les maquettes se concrétisent », a affirmé le ministre José Tonato. Selon lui, les 10.849 logements seront construits avec des innovations.

A la fin des travaux explique-t-il l’acheteur sera en possession de son logement en payant seulement un mois de loyer et au bout de 17 années, devenir propriétaire. Ce projet va aussi permettre à plusieurs jeunes entrepreneurs béninois d’acquérir de nouvelles connaissances en matière de techniques construction des logements.

Le Président de l’entreprise P&N Holding Group SA, Monsieur Mikel ORTIZ, a promis construire des logements de qualité.

Les travaux démarrent en 2020 pour une durée d’exécution de 18 mois.

