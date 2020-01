Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou a répondu jeudi 16 janvier 2020 à l’occasion d’une plénière aux différentes préoccupations posées par le député Léon Aden Houéssou concernant le secteur de l’énergie.

L’une des préoccupations est relative au retard constaté dans la mise en service des installations photovoltaïques dans certaines localités du Bénin.

Répondant aux préoccupations des députés, le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou a fait part des projets initiés par le gouvernement pour l’accès à l’énergie électrique des populations. Le ministre a cité le projet de la valorisation de l’énergie solaire (PROVES) qui prend en compte l’électrification par mini-centrale solaire photovoltaïque de 73 localités. Il souligne que sur les 73 mini-centrales prévues, 64 sont achevées et réceptionnées, 07 autres achevées et en instance de réception et 02 en cours d’achèvement.

Le ministre Dona Jean-Claude Houssou a expliqué que les installations d’une quinzaine de localités sont gérées pour le moment par les entreprises ayant effectué les travaux.

« La procédure de mise en exploitation durable des installations par des opérateurs privés est en cours et les contrats d’exploitation seront signés d’ici trois mois », a-t-il déclaré.

Les députés de la 8ème législature ont également évoqué des questions relatives à la gestion et à la maintenance des installations, l’entretien des lampadaires et l’extension du réseau électrique aux communautés. Ils n’ont pas manqué de saluer les différentes actions menées par le gouvernement Talon dans le domaine de l’énergie.

Akpédjé AYOSSO

