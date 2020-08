Cotonou en guerre contre l’implantation des panneaux sans autorisation

L’implantation des panneaux de tous genres est observée depuis peu à Cotonou sur les terre-pleins centraux et sur les rues nouvellement asphaltées. Par un communiqué en date du lundi 24 août 2020, la mairie de Cotonou invite les citoyens à se conformer à la réglementation en vigueur au Bénin

Selon le communiqué de la mairie de Cotonou, l’implantation, tous azimuts de panneaux, porte atteinte à l’esthétique de la ville et aux efforts du gouvernement.

Le maire par intérim de Cotonou Romain Ahouandjinou rappelle aux citoyens que l’implantation des panneaux doit être autorisée conformément à la réglementation en vigueur au Bénin. Il invite les citoyens à se conformer aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, les services compétents de la ville sont instruits pour dégager tous les panneaux illégalement implantés.

25 août 2020 par