Les chefs d’Etats de la CEDEAO en Sommet extraordinaire dimanche

Un Sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) aura lieu dimanche 07 juillet 2024 à Abuja, au Nigéria. Plusieurs sujets seront examinés au cours de la rencontre des dirigeants de la sous-région.

En prélude à ce Sommet, les ministres des Affaires étrangères et de la sécurité échangent depuis ce vendredi au Nigéria, sur la mise en œuvre d’une force militaire conjointe pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le Bénin selon nos sources, est représenté à ces assises par les ministres Olushegun Bakari des Affaires étrangères, et Alassane Séïdou de l’intérieur et de la sécurité publique.

Les questions sécuritaires urgentes dans la sous-région, et la promotion de la paix seront au menu des discussions.

Le retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de l’organisation sera également discuté.

Patrice Talon sera-t-il présent à ce Sommet aux côtés de ses pairs ? Difficile de le dire. Bip radio informe que le chef de l’Etat s’est envolé pour la France, et sera représenté à ce sommet par son ministre des Affaires étrangères.

