Les candidats déclarés « cas réservés » à l’examen du Baccalauréat session de juin 2022 sont invités à déposer un dossier à la Direction de l’Office du Bac (DOB). Ledit dossier doit être composé d’une demande manuscrite ; d’un certificat médical et d’une photocopie de la convocation.



Sur la plateforme www.eresultats.bj, les candidats qui n’ont pu subir les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) pour des raisons de santé, de grossesse, et autres, sont déclarés « cas réservés » par l’Office du Baccalauréat. Compte tenu de leur incapacité à affronter ces épreuves, l’Office du Bac leur donne une dernière chance afin de clarifier définitivement leur situation.

Selon un communiqué de l’Office, et conformément aux textes qui régissent cette catégorie de candidats admissibles, des dispositions ont été prises pour résoudre au cas par cas leur situation dans les meilleurs délais. A cet effet, le DOB invite tous les cas réservés à déposer au secrétariat de l’Office du Bac à Ste Rita (Cotonou), un dossier composé d’une demande manuscrite ; d’un certificat médical et une photocopie de la convocation.

« Les admissibles qui ont déjà déposé diligemment leurs dossiers dans les centres de correction-délibération ne sont plus concernés », précise le communiqué qui souligne que tous les cas réservés doivent se présenter au Ceg Ste Rita mercredi 03 août 2022 à 8h pour la suite des compositions.

26 juillet 2022 par ,