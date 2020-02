Les caractéristiques de l’hôpital de référence d’Abomey Calavi

Le gouvernement béninois a posé de grands pas dans le cadre de l’exécution du projet de construction de l’hôpital de référence à Abomey-Calavi. 116 milliards de FCFA ont été mobilisés pour la concrétisation de ce projet important du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

L’hôpital moderne sera construit sur une superficie de 15 hectares avec une capacité de 516 lits. L’établissement hospitalier de référence disposera des principaux services tels que : Urgences et Réanimation médicale et chirurgicale ; Pôle oncologie (oncologie médicale, unité de soins palliatifs, chirurgie gynécologique, oncologique) ; Pôle cardio métabolisme (cardiologie conventionnelle, cardiologie interventionnelle, unité de soins intensifs en cardiologie (USIC), endocrinologie métabolisme) ; Pôle digestif médico-chirurgical (hépato gastroentérologie ; chirurgie hépatobiliaire et digestive).

Les autres services sont : Pôle locomoteur et Neurochirurgical (traumatologie orthopédie, neurochirurgie) ; Pôle cardiovasculaire et thoracique (chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique) ; Pôle nephro-urologique (service néphrologie ; service urologique) ; Pôle tête et cou (maxillo-faciale, odontologie, ophtalmo, ORL) et le Pôle de médecine nucléaire et de radiothérapie funérarium de 400 places avec offres de tous les services et offices mortuaires.

L’hôpital d’Abomey-Calavi qui deviendra une réalité dans 03 ans répondra aux normes internationales et sera une référence dans la sous-région ouest africaine avec des offres de services de grande qualité.

Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a procédé le jeudi 6 février 2020, à la signature du contrat relatif à la construction dudit hôpital.

7 février 2020 par