Les candidats libres convoqués par le DOB

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB) invite les candidats libres au Baccalauréat, session de 2023 à passer pour le retrait de leurs convocations.

Le retrait des convocations à la session 2023 du Baccalauréat pour les candidats libres se déroule tous les jours ouvrables dans les Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Les candidats libres des départements de l’Atlantique et du Littoral peuvent retirer leurs convocations au Ceg Ste Rita sis en face de l’Office du Baccalauréat à Cotonou.

L’opération se poursuit jusqu’au 16 juin 2023, selon un communiqué du Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB) en date du 09 mai 2023.

En ce qui concerne les candidats officiels, leurs convocations seront imprimées en ligne et distribuées par leur chef d’établissement.

Tous les candidats sont invités à vérifier les informations (nom, prénoms, date et lieu de naissance) figurant sur leurs convocations, afin de faire les formalités de correction au cas où elles comporteraient des erreurs avant le démarrage des phases écrites, a indiqué Alphonse da Silva, le DOB.

M. M.

19 mai 2023