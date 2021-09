Les cabinets MinDO Consultants et Afrique RSE lancent le Baromètre RSE, ODD des entreprises béninoises

Le cabinet béninois MinDo Consultants et son confrère franco-camerounais Afrique RSE viennent de lancer un sondage pour réaliser le Baromètre sur la gouvernance, la RSE, les ODD, la féminisation et la performance financière des entreprises béninoises.

https://fr.surveymonkey.com/r/HSYZ998 Voilà le lien à travers lequel les entreprises béninoises pourront participer à ce Baromètre. Les entreprises peuvent fournir les informations demandées, du 18 septembre au 12 octobre 2021.

Ce baromètre est lancé dans le cadre de la troisième édition des Rencontres de la RSE au Bénin organisée par MinDo Consultants de l’Expert en communication, Léon Anjorin KOBOUDE. L’édition 2021 de cet événement sera marquée par deux activités majeures : une Formation RSE et un Forum.

La Formation RSE aura lieu à Cotonou du 18 au 21 octobre 2021. Cette Formation, qui sera sanctionnée par une Attestation, permettra aux participants d’approfondir leur connaissance des normes relatives à la RSE et susceptibles de consolider la démarche et l’expérience de l’entreprise. C’est l’Expert international Thierry TENE, Directeur Associé du Cabinet Afrique RSE qui animera la Formation comportant trois modules : Reporting RSE de l’OHADA, Norme Iso 26000 sur la Responsabilité sociétale et Performance des entreprises dans le contexte africain ; Norme Iso 37001 sur le management anti-corruption-Loi Sapin II sur la lutte contre la corruption et lois sur le devoir de vigilance ; Communication RSE et Communication Responsable. Directeurs ou Responsables RSE, Directeurs du Marketing et Communication, Responsables juridique, etc… sont les profils attendus à cette Formation dont les frais de participation individuelle s’élèvent à 700.000 F CFA. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 octobre 2021. Pour plus de renseignements, écrire à l’adresse suivante : leon.koboude@mindo-consultants.com .

Le vendredi 22 octobre, un Forum réunira les acteurs du monde de l’entreprise. Au cours de cette activité, les résultats du Baromètre seront publiés et des représentants d’entreprises présenteront leurs actions RSE. Il est également prévu un panel sur le thème « La prise en compte de la RSE dans les investissements en Afrique ».

20 septembre 2021 par