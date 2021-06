Les agresseurs des travestis condamnés à 6 mois ferme

Le verdict de l’affaire sur le lynchage des trois travestis est tombé mardi 29 juin 2021. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné les agresseurs à 12 mois de prison ferme dont 6 mois avec sursis.

Selon une publication Facebook de l’association des LGBT, Hirondelle Club Bénin, en date du mardi 29 juin 2021, le juge a condamné dans l’après-midi du mardi 29 juin les agresseurs des trois travestis qui ont été mis à poils, lynchés et filmés dans un bar. Les mis en cause ont été condamnés à « 12 mois de prison ferme dont 6 avec sursis suivi de dommages-intérêts », a indiqué Hirondelle Club Bénin.

L’agression des trois travestis a eu lieu dans un bar à Cotonou dans la nuit du vendredi 30 mars au samedi 1er avril vers 2 heures du matin. Leur lynchage a été filmé et diffusé ensuite dans sur les réseaux sociaux. Des associations de défense des LGBT (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles) ont saisi le tribunal de Cotonou après l’agression.

Les travestis sont des personnes dont l’identité sexuelle physique ne correspond pas à leur sexe biologique.

M. M.

30 juin 2021 par