Les agents de sécurité privée lésés au Centre et au Nord du Bénin

Les sociétés de sécurité privée du Centre et du Nord Bénin font la misère à leurs agents, selon un constat sur le terrain.

Les agents de sécurité privée du Centre et du Nord Bénin vivent l’enfer au travail.

Les sociétés privées qui les emploient leur doivent des salaires allant de 2 à 24 mois d’impayés. Travaillant dans des conditions précaires, la plupart de ces agents sont livrés aux intempéries du fait de l’inexistence de guérite aux endroits qu’ils sont censés protéger.

A cela s’ajoutent des salaires en deçà du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en vigueur au Bénin, une violation de la réglementation en matière de travail.

Au Centre et au Nord du Bénin, les agents de sécurité ne bénéficient ni de repos encore moins de congés pour la plupart. Les agents souffrent simplement le martyr, s’est plaint Eskil Sogbossi le Président des Collectifs des agents de sécurité privée dans le Centre et dans le Nord du Bénin.

Quel triste sort pour des pères et mères de famille dans un contexte mondial de cherté de la vie ? La situation appelle à l’intervention des autorités au plus haut niveau.

31 août 2024 par ,