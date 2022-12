Les agents de la SBEE maintiennent leur sit-in

Ce mercredi 14 décembre 2022 dans les agences de la Société Béninoise d’Energie Electrique aura bel et bien lieu le mouvement de sit-in des travailleurs. Le mouvement sera suivi dans toutes les agences sur tout le territoire national du Bénin. Le sit-in va se poursuivre jeudi et vendredi avec banderole rouge autour de la tête ou du bras.

Ces mouvements résultent de la conséquence de l’échec de l’arbitrage de la direction générale du travail entre la direction générale de la Sbee et les travailleurs représentés par les Secrétaires généraux des quatre syndicats. Le point fondamental sur lequel les négociations auraient échoué, c’est la gestion inégale des agents.

Selon des propos recueillis, au moment où la majorité croupisse sous le poids du travail sous le soleil et la pluie, une minorité, à l’ombre, jouissent des primes mirobolantes allant au moins de 500.000 FCFA à des millions de FCFA. Ce qui a poussé les travailleurs à déclencher trois jours de mouvements chaque semaine jusqu’à satisfaction de leurs revendications.

Josué SOSSOU

