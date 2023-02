Les FDS déployées sur toute la bande frontalière avec le Burkina

L’on en sait un peu plus sur quoi a essentiellement porté les échanges à Ouagadougou le 16 février dernier entre le président béninois Patrice Talon et le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Les soldats béninois patrouillent tout le long de la bande frontalière avec le Burkina Faso depuis le dimanche 19 février 2023 en blindés et avec des troupes d’infanterie.

De sources concordantes, l’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de riposte du Bénin face à la menace terroriste.

Le pays a décidé, en effet, d’investir toute la bande frontalière avec le Burkina Faso au delà de Koualou du côté burkinabè.

C’est pour avoir l’accord des autorités du Burkina que le Chef de l’Etat béninois Patrice Talon accompagné de son directeur de cabinet militaire, a échangé à Ouagadougou le 16 février dernier avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Les autorités du Burkina n’ont pas trouvé d’objections à l’initiative du Bénin.

L’opération de sécurisation des frontières intervient en prélude à l’initiative d’Accra qui tarde à démarrer. Initialement prévue pour être lancée en 2022, l’initiative d’Accra entend organiser une riposte concertée entre sept pays contre le terrorisme dans les zones frontalières.

