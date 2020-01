Les Egoun-goun interdit de sortir à Parakou ce vendredi

Aucun Egoun-goun ne pourra sortir ce vendredi 10 janvier 2020, jour de la fête des religions endogènes sur le territoire de la commune de Parakou. A travers un communiqué en date de ce jeudi 09 janvier, et signé du 2ème adjoint au maire, Boni Chabi Douarou, l’autorité communale a interdit « toutes manifestations publiques de sortie d’Egoun-goun » sur toute l’étendue du territoire de la commune.

Les raisons ayant poussé le maire à prendre une telle décision ne sont pas connues. Mais on peut d’ores et déjà estimé que c’est en raison des dégâts causés par ses adeptes, que l’autorité a été obligée de l’exclure de la liste des divinités devant marquée la fête des religions endogènes à Parakou.

F. A. A.

