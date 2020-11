Léon Klouvi n’est plus !

L’ancien secrétaire général de la préfecture du Mono-Couffo Léon Klouvi est décédé lundi 16 novembre 2020 des suites d’une courte maladie.

Selon le témoignage de ses enfants, Léon Klouvi ‹‹ sentait des malaises et vomissait dans la matinée du 16 novembre 2020 ››. Il a été conduit au service des urgences du Cnhu mais n’a pu bénéficier de soins faute de place disponible. Le malade est conduit à l’hôpital militaire Camp Guézo. ‹‹ Arrivé dans cet hôpital, il n’a même pas pu recevoir les premiers soins avant de succomber à ses douleurs ››, témoignent les enfants du défunt.

Léon Klouvi est père de 5 enfants. Il était âgé de 66 ans au moment de son décès.

En 1995, il fut l’assistant du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur. Léon Klouvi a été directeur de cabinet du ministre de la santé en 1996. Il a été, de 1996 à 2001, au service des ministres de la santé Marina d’Almeida Massougbodji et Yvette Céline Kandissounon. Il fut également secrétaire général de la préfecture du Mono et du Couffo.

M. M.

18 novembre 2020 par