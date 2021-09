Le sport comme levier éducatif, pari gagnant d’Ahmed Taofik

En 2021, le programme French-African Young Leaders, a élargi pour la première fois son vivier de recrutement au secteur sportif. Ahmed Taofik, ancien basketteur professionnel béninois devenu acteur engagé du monde sportif, figure parmi les cent lauréats sélectionnés cette année. Portrait.

Tout est parti d’une paire de chaussures que sa mère lui a achetée dans son enfance. Des chaussures de basket, qui l’ont démarqué des autres enfants et l’ont poussé à s’essayer à ce sport marginal dans son environnement. Une révélation qui lui a permis de gravir rapidement les échelons, jusqu’à devenir basketteur international. Grandi entre Libreville et Cotonou, ce Béninois titulaire d’un MBA à l’Institut franco-américain de management à Paris a rapidement décidé de mettre sa passion au service de l’inclusion des jeunes. Un credo qui l’a poussé à fonder dès 2012 l’association Enfants du Bénin Debout– référence directe au premier vers de l’hymne national –, au service du développement des jeunes à partir de trois leviers : le sport, l’éducation et la culture.

« Notre idée est d’utiliser le sport pour permettre l’éducation des enfants. Nous touchons maintenant plus de 5 000 enfants en Afrique avec des activités au Bénin, au Gabon, en République centrafricaine et en France. Nous avons des partenaires au Togo, au Ghana, au Nigeria et au Burkina Faso. Les enfants issus de notre programme sont aujourd’hui les prochaines générations de leaders en Afrique », résume-t-il. Un positionnement parfaitement en phase avec celui du programme Young Leaders, qui consiste à identifier, rassembler et valoriser les talents les plus prometteurs en Afrique et en France afin de développer leurs compétences et leur leadership.

Camps de basket

Concrètement, en partenariat avec la Fédération nationale de basket, il s’agit de permettre à une sélection paritaire d’une vingtaine de mineurs de partager une semaine autour de la pratique du basketball et de sessions de leadership et de sensibilisation à différents aspects de la vie tels que l’entrepreneuriat, la nutrition, la santé ou l’art. Tous les jeunes peuvent tenter leur chance pour être sélectionnés. À l’issue de la semaine, deux finalistes sont retenus – un garçon et une fille – afin de représenter le Bénin lors du grand tournoi international de basketball Inclusif United Basketball Africa (UBA), que l’association organise chaque année à Porto-Novo depuis 2019 et qui inclut des basketteurs à mobilité réduite. Cette année, sur fond de crise sanitaire, le tournoi a réuni des jeunes des différentes régions du Bénin et a mis l’accent sur l’autonomisation des filles par le basketball.

ONE ST, le sportswear à impact

Fort de ses huit ans d’expérience pour des grandes marques sportives, ce trentenaire a lancé en janvier 2021 ONE ST– prononcer « on est », pour « On est ensemble » –, afin d’appuyer et assurer la pérennité économique de son association. Plus globalement, cette entreprise sociale fournit une ligne sportswear de haute qualité aux athlètes du monde entier, finance des terrains de basket en Afrique, lutte pour l’égalité des sexes, la culture et l’éducation grâce aux fonds reversés à l’association, qu’il pilote depuis la France, de même que son entreprise. « L’Afrique m’a donné le contexte et la culture, tandis que la France m’a donné les outils pour devenir la personne que je suis aujourd’hui. Notre génération peut écrire un meilleur chapitre et je veux faire partie de ce changement », souligne ce consultant en sport, marketing et développement de projets internationaux. Nul doute que le programme Young Leaders contribuera à cet objectif.

LA REDACTION

9 septembre 2021 par