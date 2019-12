Le social, une priorité du gouvernement Talon

Le président de la République, Son Excellence Patrice Taon a livré son message sur l’état de la Nation ce jeudi 27 décembre 2019 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Face à la représentation nationale, il a fait le point actions sociales réalisées par son gouvernement pour le bien-être des populations et projeté les perspectives pour l’an 2020.

En ce qui concerne le chômage et le sous-emploi des jeunes, il a annoncé le démarrage dans les prochaines semaines du Programme spécial d’insertion dans l’emploi de 2000 jeunes diplômés. Ce programme selon le chef de l’Etat, « vise à recruter chaque année, à la charge de l’État, 2000 jeunes diplômés qui seront placés dans des entreprises privées ou publiques, sur une période de deux ans, avec l’espoir qu’ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l’issue de la période d’insertion, ou alors qu’ils sauront voler de leurs propres ailes dans l’auto-emploi ».

Dans la même perspective, le partenariat pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin et la valorisation des matières premières a été mis en place, a-t-il indiqué. Ce partenariat selon le président de la République a permis la construction de 126 unités de transformation de matières premières au profit des populations dans 21 communes avec plus de 25 000 bénéficiaires dont au moins 8 000 femmes.

Grâce aux mesures de facilitation du climat des affaires, le guichet unique de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX) a enregistré la création de près de 22 000 entreprises au cours des trois premiers trimestres de l’année, a expliqué le chef de l’Etat. Ce qui constitue selon lui, de sources potentielles d’emplois.

Le président de la République n’a pas manqué d’évoquer le recensement national des artisans du Bénin. Cette opération qui a abouti à un effectif initial de plus de 241 000 artisans, conduira à « la mise en place d’un registre biométrique des métiers dont sera issue une liste électorale en vue de la tenue des élections consulaires, pour l’avènement de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin », a-t-il poursuivi. Ce registre selon le chef de l’Etat, servira, de base à la délivrance de la carte professionnelle biométrique d’artisans qui facilitera l’accès des artisans aux services du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) déjà effectif dans ses volets ‘’Assurance maladie’’ et ‘’Microcrédit’’ et dont, la phase pilote dans certaines localités du pays, fait la joie des populations bénéficiaires. « Au-delà de la mise en œuvre de l’ARCH, le volet social de notre action a consisté en un renforcement de la protection des plus vulnérables, et en dotations diverses pour les sortir de la précarité avec un accent particulier sur l’autonomisation économique des femmes ».

Dans le domaine des microcrédits, plus de 15 milliards de FCFA ont été décaissés par le Fonds national de Micro finance au profit de milliers de bénéficiaires, majoritairement des femmes, a informé le président de la République.

F. A. A.

27 décembre 2019 par