Le projet spécial des Aguégués officiellement lancé

Le directeur général de l’habitat et de la construction, Victor Ananouh, représentant le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a officiellement lancé les travaux du projet spécial des Aguégués le vendredi 13 décembre dernier. Il s’agit d’un projet du gouvernement Talon, qui vise la réfection de 13,6 kilomètres de voies de desserte communale, la réhabilitation de 57 latrines, et la construction de 04 nouvelles.

Le projet comporte trois composantes à savoir : la réhabilitation des équipements sanitaires de base, la réfection des voies de desserte, et l’extension de l’électrification dans la commune.

Selon le directeur général de l’habitat et de la construction, le projet vise non seulement à doter la commune d’équipements sanitaires de base, mais également à faciliter son accès en toute saison. Ce qui permettra d’améliorer l’économie locale, de renforcer la productivité touristique et l’attractivité de la commune.

La composante extension de l’électrification prévue pour être réalisée lors des prochaines phases du projet, permettra d’améliorer la sécurité et le bien-être des populations, a expliqué Victor Ananouh. « Ce projet se veut social et vient confirmer la volonté du chef de l’Etat d’insuffler un véritable développement équilibré sur toute l’étendue du territoire national », a-t-il expliqué.

Pour le maire, Pierre Tovidé, le chef de l’Etat Patrice Talon en initiant ce projet, vient toucher du doigt les besoins d’assainissement des populations des Aguégués.

Propos soutenus par l’ex maire, Victor Hounsa, actuellement député à l’Assemblée nationale. Pour ce dernier, il a fallu l’implication personnelle du chef de l’Etat dans son ambition à valoriser les atouts touristiques de la commune pour que le projet aboutisse.

Personne ne pourrait croire que les voies des Aguégués pourront être réalisées, a souligné le chef de l’arrondissement central, Daniel

Hounkonnou. « Seul le président Patrice Talon peut le faire », a-t-il témoigné.

Le coût global des deux phases lancées vendredi est estimé à 766 millions de francs CFA pour 05 mois de délai d’exécution.

F. A. A.

16 décembre 2019 par