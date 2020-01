Le programme de Patrice Talon aux Etats-Unis

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon entame dès ce dimanche 26 janvier 2020 une visite de 04 jours aux Etats-Unis d’Amérique.

La visite du chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre d’une mission à caractère économique et stratégique. Il plaidera pour la mise en place d’un programme spécial au profit de certains pays de la CEDEAO dans le secteur de l’énergie et des infrastructures. A cet effet, le président de la République rencontrera les responsables du Millenium Challenge Corporation (MCC). Avec ceux-ci, il plaidera pour la mise en place du Compact régional au profit de certains pays de l’espace dont le Bénin, Niger, Ghana, Côte d’Ivoire.

S’agissant du Bénin, les infrastructures sont la priorité pour faciliter davantage le transport entre Cotonou et Niamey.

Patrice Talon durant son séjour en Amérique va rencontrer le Secrétaire d’Etat Mike Pompéo, le Président de la Banque mondiale et la Directrice Générale du Fonds Monétaire International, Kristalina GEORGIEVA.

Une rencontre avec le Directeur général de la Société financière internationale (SFI) Phillipe LEHOUEROU, est prévue.

Le séjour du chef de l’Etat sera marqué par une série d’audiences. Avec les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), les performances de l’économie béninoise seront exposées et de nouvelles perspectives seront étudiées en vue d’accompagner le Bénin.

F. A. A.

