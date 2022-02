L’affaire faux passeports renvoyée au 28 février

Les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) n’ont pu rendre leur verdict dans le dossier falsification de passeports dans lequel l’ex directeur de l’émigration et de l’immigration, Florent Agbo, et plusieurs autres personnes sont poursuivis. L’audience ouverte ce lundi 07 février est renvoyée au 28 février prochain.

Florent Agbo, ancien directeur de l’émigration et de l’immigration (DEI) et ses coaccusés retournent encore en prison. L’audience ouverte ce lundi est encore renvoyée au 28 février prochain. Toutefois, certains prévenus ont pu faire leurs dépositions à la barre ce lundi.

Le chef quartier d’Avotrou a affirmé délivrer des attestations de résidence aux Camerounais. Mais les pièces à lui présenter, ont été légalisées au Bénin. Son erreur serait de n’avoir pas vérifié si les requérants provenaient effectivement de son territoire de compétence. Un Camerounais a avoué avoir été renommée "Richard Akpo". Le montant sollicité pour l’obtention des pièces jusqu’au billet d’avion selon les Camerounais, est compris entre 04 millions et 05 millions FCFA. Des déclarations qui confondent l’ancien patron du service de l’émigration et de l’immigration.

Dans ce dossier, 06 Camerounais, et 12 policiers dont le commissaire Florent Agbo sont poursuivis pour abus de fonction, faux et usage de faux.

