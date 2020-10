Le président sortant de la BIDC est décédé.

M. Bashir Mamman IFO, le Président sortant de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est décédé à l’âge de 61 ans à Lomé le 20 octobre 2020 des suites d’une brève maladie.

Il a rejoint la Banque en tant que Chef de la Division des opérations financières de l’ancien Fonds de la CEDEAO.

Au cours de sa carrière à la Banque, M. IFO a occupé divers postes, notamment en tant que Directeur de la trésorerie (Fonds de la CEDEAO), Directeur des finances de la Banque régionale d’investissement de la CEDEAO (BRIC), Directeur général par intérim de la BRIC et Vice-président chargé des finances et des services institutionnels (BIDC).

Il a été nommé Président de la BIDC le 11 octobre 2011 et est resté en fonction jusqu’à son départ à la retraite en janvier 2020.

M. IFO a siégé au sein de divers conseils d’administration à l’échelle internationale et locale et a reçu de nombreuses distinctions pour ses

contributions dans les domaines de l’éducation, de l’investissement, des finances et du développement.

Un livre de condoléances est ouvert en son honneur au siège de la BIDC à Lomé.

A PROPOS DE LA BIDC

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est le bras financier de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui regroupe quinze (15) États membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Le siège de la BIDC est à Lomé, en République du Togo.

