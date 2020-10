Le président élu prête serment le 23 mai

Suivant les modifications apportées à la constitution du 11 décembre 1990 en novembre 2019 par les députés de la 8ème législature, le mythe autour de la date du 06 avril est désormais brisé. Le prochain président de la République ne prêtera pas serment à cette date, mais plutôt le 4ème dimanche du mois de l’année électorale.

Selon les dispositions de l’article 153-3, alinéa 4, de la constitution révisée, « le président de la République, élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai ».

La constitution révisée à travers ses dispositions transitoires et finales prévoit en son article 157-2, alinéa 3, que le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00 h ».

Ainsi, le premier mandat du chef de l’Etat Patrice Talon s’achève donc le 23 mai 2021 à 00 heure.

Cette modification de la date de prestation de serment du nouveau président de la République n’est pas sans incidence sur la date de l’organisation des élections. Selon la nouvelle constitution, « l’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale. Un second tour du scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai ».

Pour ce qui concerne l’élection présidentielle de 2021 qui retient les attentions, et selon le calendrier de la Commission électorale nationale autonome (CENA), le premier tour est prévu pour le dimanche 11 avril 2021, et le second tour, le dimanche 09 mai.

Pour cette élection, le président Patrice Talon semble entretenir encore le doute quant à sa candidature.

Mais aux dernières nouvelles, le chantre de la Rupture et du Nouveau Départ ne cacherait pas sur un second mandat en vue de parachever les réformes de son Programme d’actions de gouvernement (PAG).

F. A. A.

12 octobre 2020 par