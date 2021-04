Le président Talon se fait vacciner contre la Covid-19

Le Chef de l’Etat Patrice Talon s’est fait vacciner contre le coronavirus ce jeudi 15 avril 2021.

A la suite du ministre de la santé et du ministre des affaires sociales, le président de la République a reçu sa dose de vaccin anti covid-19 dans le cadre du programme de vaccination en cours. La vaccination de la première autorité du Bénin intervient pour lancer un appel à toute la population notamment les groupes ciblés c’est-à-dire les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes qui sont porteuses de comorbidité pour leur dire que les vaccins ont été amenées d’abord à cause d’eux et pour qu’elle puisse se préserver contre la Covid-19, a fait savoir Benjamin Hounkpatin. Selon le ministre de la santé, toutes les dispositions sont prises pour prendre totalement en charge les personnes en cas d’incident ou d’événement indésirable. « Je voudrais (…) souligner le fait que tous les médicaments même le plus simple, même notre ‘’paracétamol’’ n’est pas sans effets secondaires. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir », a-t-il précisé avant d’inviter les groupes cibles à sortir massivement pour se faire vacciner contre la Covid-19 car le bénéfice qu’on tire de cette vaccination est largement supérieur aux risques éventuels.

M. M.



