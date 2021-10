Le porte-parole du gouvernement ce vendredi à 24 HEURES AU BENIN

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement (SGAG) et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, échange avec les professionnels des médias ce vendredi 08 octobre 2021. La séance se déroule au siège de 24HEURES AU BÉNIN à Fifadji (Cotonou).

Dans le cadre des séances hebdomadaire d’échange avec les journalistes, Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement (SGAG) et porte-parole du gouvernement sera dans les locaux du média en ligne 24HEURES AU BENIN ce vendredi 08 octobre 2021.

Au menu des échanges qui se dérouleront à bâtons-rompus, plusieurs sujets dont la levée de la mesure d’interdiction d’exporter les produits vivriers ; la signature de contrat entre le gouvernement et Club Med pour la réalisation du village de vacances d’Avlékété, la dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin et d’autres questions des journalistes relatives à l’actualité nationale.

La séance démarre à 10 heures au siège de 24HEURES AU BÉNIN à Fifadji (Cotonou).

