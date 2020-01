Le point des actions menées pour la défense et la sécurité au Bénin

La sécurité des personnes et des biens occupe une place prépondérante dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG) du président Patrice Talon. Pour l’année 2019, plusieurs actions ont été engagées dans ce secteur pour rassurer et inciter davantage les investisseurs.

En ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles des Forces Armées Béninoises (FAB), il y a eu renforcement du matériel à travers l’acquisitions de matériels et d’équipements au profit des FAB afin de permettre aux unités d’être plus aptes à accomplir leur mission de défense et de sécurité dans la paix et la confiance auprès des populations.

L’année 2019 a été également marquée par la participation des Forces Armées Béninoises aux missions de maintien de la paix à l’extérieur. Ainsi, 450 militaires ont été déployés au sein des contingents pour les missions de paix au Mali et au Tchad. Une cinquantaine d’officiers d’État-Major ont été également déployés en tant qu’observateurs militaires pour les théâtres d’opérations militaires au Soudan, au Mali, en République Démocratique du Congo, en République Centrafricaine et au Tchad.

Ces différentes interventions ont permis au Bénin d’honorer non seulement ses engagements internationaux, mais aussi d’accroître sa visibilité dans le concert des nations, œuvrant ainsi pour la promotion de la paix et de la sécurité internationale.

En dehors de ces différentes actions, plusieurs autres projets d’infrastructures ont été réalisés au profit des FAB. Ces différents projets ont trait à la construction de la caserne militaire d’Allada ; la poursuite des travaux de construction du ministère de la Défense Nationale ; l’acquisition de divers équipements et matériels au profit des écoles et un centres de formation militaires ; et la réfection des bureaux et des hangars de la Base Aérienne de Cotonou.

A cela s’ajoute les travaux de construction d’un bloc sanitaire autonome au profit du 3ème BIA à Ouidah, et la construction de blocs sanitaires autonomes et d’ordinaires au profit du Lycée Militaire de Jeunes Filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou, et du Prytanée Militaire de Bèmbèrèkè.

F. A. A.

5 janvier 2020 par