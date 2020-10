Le plaidoyer pour une dérogation spéciale aux organes de presse

La plateforme des Promoteurs et acteurs pour le développement des médias (Padem) a adressé à la Direction générale des impôts une lettre, pour demander une dérogation spéciale aux journalistes et promoteurs d’organe de presse en ce qui concerne l’application de la facture normalisée aux entreprises de presse soumises au régime fiscal de la Taxe professionnelle synthétique (TPS).

Lire l’intégralité de lettre adressé au Directeur général des impôts et signé par le Directeur du Padem, Basile Tchibozo.

20 octobre 2020 par