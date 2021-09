L’ambassadeur Okounlola reçu en audience à la HAAC

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti a reçu en audience, mercredi 22 septembre 2021, le député André Okoulola nommé ambassadeur du Bénin près la Russie.

Nommé en ambassadeur du Bénin en Russie, André Okounlola est allé recueillir des conseils auprès du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

« La HAAC étant une institution importante, il faudrait quand même que ce qu’il me donnera en orientation que je puisse traduire ça en feuille de route dans mon plan global (...) », a indiqué le nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie à l’issue de l’audience.

Le nouveau diplomate et ancien député à l’Assemblée nationale a promis œuvrer pour que l’expérience de la Russie en matière du numérique et de digitalisation serve au Bénin à travers « des formations et des échanges d’études »

M. M.

23 septembre 2021 par ,