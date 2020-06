Le nouveau maire Bruno Fangnigbé entre en fonction

La cérémonie de passation de service entre le maire sortant et entrant de la commune de Djakotomey a lieu ce jeudi 04 juin 2020. Le nouveau maire Bruno Fangnigbé a pris les commandes de la commune des mains de Séraphin Dohou.

Bruno Fangnigbé est entré officiellement dans ses nouvelles fonctions de maire de la commune de Djakotomey, 4ème mandature de la décentralisation pour les six prochaines années. Le nouveau maire entend relever ensemble avec son équipe les nombreux défis de la commune de Djakotomey.

Bruno Fangnigbé de l’Union Progressiste (UP) a été élu maire le jeudi 28 mai dernier avec 25 voix sur 25. Il sera assisté par Ulrich Agbé Sokegbé au poste de premier adjoint au maire et Antoine Gniklè, au poste de deuxième adjoint au maire.

A.A.A

4 juin 2020 par