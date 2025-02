Le navire Seabourn Sojourn révèle les trésors du Bénin aux touristes

Dans le cadre d’une croisière de 22 nuits à travers l’Afrique, le luxueux navire de croisière Seabourn Sojourn a accosté à Cotonou le 9 février 2025.

Une escale d’une journée de visites qui a permis aux passagers du navire de croisière Seabourn Sojourn de découvrir une sélection de sites emblématiques du pays au sein de la capitale économique et également à Ouidah, Porto-Novo et Ganvié.

Une immersion dans le riche patrimoine touristique qui n’a pas laissée indifférents les centaines de touristes de plusieurs pays du monde.

Le Seabourn Sojourn est un navire de luxe mis en service en 2010. Il mesure 198 mètres de long pour 25 mètres de large et dispose de 11 ponts. Il peut accueillir jusqu’à 458 passagers dans 225 suites. Son arrivée au Bénin marque un tournant dans le développement du tourisme de croisière au Bénin, qui devient une destination de plus en plus prise en Afrique de l’Ouest.

L’escale du luxueux navire, est une « belle opportunité de démontrer » la « capacité » du Bénin « à accueillir des navires de prestige et à répondre aux attentes d’un public international en quête d’authenticité », selon Sindé CHEKETE, Directeur Général de Bénin Tourisme.

Le Dg a salué la mobilisation du Port Autonome de Cotonou, du SAMU et de l’ensemble des acteurs dans le cadre de l’arrivée du Seabourn Sojourn au Bénin.

