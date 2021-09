Le major du centre de santé St Michel arrêté

Les arrestations se poursuivent dans l’affaire de « trafic de carnets de vaccination anti Covid-19 ». Un autre professionnel de santé a été arrêté.

Elisé Adotevi, le major du centre de santé de Saint Michel à Cotonou n’est plus libre de ses mouvements depuis mardi 21 septembre 2021. Il a été interpellé suite à son implication présumée dans l’affaire de « trafic de carnets de vaccination anti Covid-19 ».

Le mis en cause et huit autres personnes ont été présentés mercredi 22 septembre au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Une centaine de personnes sont recherchées sur tout le territoire dans cette affaire de trafic de carnets de vaccination contre la Covid-19 à des personnes non vaccinées.

Quatre personnes dont deux agents de santé avaient été arrêtées jeudi 16 septembre dernier.

Les enquêtes se poursuivent et d’autres têtes tomberont encore.

M. M.

22 septembre 2021 par