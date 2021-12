Le maire interdit crypto monnaies et machines à sous

L’utilisation de la crypto monnaie et des machines à sous est interdite dans la commune de Dassa-Zoumè, département des Collines, selon un arrêté du maire Nicaise Fagnon.

« Il est interdit sur l’étendue du territoire de la commune de Dassa-Zoumè, l’exercice de toute activité liée aux crypto-monnaies et aux machines à sous », indique un arrêté du maire Nicaise Fagnon en date du 15 décembre 2021.

Le maire a instruit les commissaires de la police, les Chefs d’Arrondissement et de village pour l’application de la décision. Le non-respect de la décision « expose tout contrevenant au paiement d’une amende de deux cents mille (200 000) FCFA » et à la saisie des matériels, met en garde le maire de Dassa-Zoumè.

M. M.

