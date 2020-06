Le maire Ahouandjinou parraine un don de masques aux apprenants

La cour du collège d’enseignement général ‘’la verdure’’ sis dans la commune d’Abomey-Calavi a servi de cadre ce mardi 30 juin 2020 à la remise de don de masques lavables en tissu aux apprenants de l’arrondissement de Ouèdo. C’est un geste de la société Colas-Afrique soutenu par le maire de la commune d’Abomey-Calavi en vue de lutter contre la pandémie du Coronavirus.

Paul Tonon

Colas-Afrique mets la main à la pâte. En faisant ce don, la filiale du groupe Bouygues entend contribuer aux efforts du Gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Coronavirus. Cette donation de Colas-Afrique est composée de plusieurs milliers de masques lavables en tissu aux apprenants de l’arrondissement de Ouèdo. Ainsi, 2500 masques reviennent au CEG ‘’la verdure ’’de Ouèdo, 750 à l’Ecole Primaire Publique de Ouèdo, 250 masques à l’Ecole Primaire Publique de Sakomé, 150 à l’arrondissement de Ouèdo et enfin 250 masques à la mairie d’Abomey-Calavi. « La lutte contre la Covid 19 est une question de responsabilité individuelle et collective, dans la mesure où chaque citoyen doit constituer un rempart contre la propagation de ce virus, ceci, dans le respect scrupuleux des mesures barrières retenues par l’Etat béninois qui ne ménage aucun effort face à cette lutte. Nous pensons que c’est dans cette logique que s’inscrit l’action louable et salutaire de Colas-Afrique qui a choisi de faire un don substantiel de masques à nos candidats aux différents examens et même à d’autres acteurs du collège » a dit à l’entame la directrice du CEG ‘’la verdure ’’Victoire Akodo Koundé. Elle en a profité pour remercier la société Colas-Afrique qui n’est pas à son premier geste vis-à-vis de son établissement. Il y a de cela quelques mois, cette entreprise avait déjà offert au CEG ‘’la verdure’’ 500m³ de sable de remblai pour huit salles de classes actuellement en construction. A ce geste appréciable s’ajoute la dotation de deux barrières métalliques de sécurité puis de panneaux de signalisation de passage pour garantir la sécurité des apprenants lors de leur traversée de la route. Très contente du don de Colas-Afrique à son collège, Jocelyne Fanou, la représentante des élèves du CEG ‘’la verdure ’’a promis au nom de ses camarades de faire bon usage de ce précieux cadeau en ces temps où sévit le Coronavirus. Selon Jacques Okoumassoun représentant du chef d’agence de Colas-Afrique, leur société entend s’inscrire dans la dynamique de quête permanente d’un mieux-être pour les populations d’une part et contribuera à soutenir les efforts du conseil communal dans sa lutte contre la pandémie de Covid 19 d’autre part. « Les derniers chiffres en date du 28 juin porte la barre des cas confirmés de contamination à mille cent quatre-vingt-sept dont huit cent quarante-cinq sous traitement, trois cent vingt cas guéris et dix-neuf décès. Ces chiffres nous interpellent et nous rappellent que le combat est loin d’être gagné. Je ne saurais donc présider cette cérémonie de donation importante sans reprendre à mon compte, du haut de cette tribune, l’appel du Gouvernement à respecter individuellement et collectivement les mesures barrières au nombre desquelles se trouve le port systématique de masque de protection. Je remercie Colas-Afrique et ses responsables pour leur don qui participe d’une solidarité agissante au profit de la communauté » a déclaré le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Evariste Ahouandjinou avant de remettre symboliquement quelques exemplaires de masque de protection aux collégiens présents à la cérémonie.

30 juin 2020 par