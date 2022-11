Le journaliste ODJO Antoine devient Prophète Malachie

Ca y est ! C’est fait, Antoine Odjo devient Prophète Malachie. On l’appellera ainsi désormais en vertu de son nom de baptême. Journaliste de profession, il est le fondateur du groupe de presse Mutations Afrique. C’est, à vrai dire, le couronnement du processus de la cérémonie de son ordination qui s’est déroulée à Ilara au Nigeria dimanche 13 novembre 2022. C’est dans le cadre global des activités marquant la célébration de l’édition 2022 de la convention annuelle démarrées depuis le 6 Novembre passé au sein de l’église Témidire New glory Okiki Ayo Seraphim and cherubim church Nigeria and overseas.

Annoncé depuis bien des semaines sur la toile comme un jeu, l’événement a eu lieu selon l’agenda élaboré pour la cause. Le lauréat a subi tous les rituels et à cet égard on retient celui du baptême qui a eu lieu à l’aube le dimanche. S’enchaîne dans les heures suivantes le reste. Sur ce chapitre, il y a celui dont le temps fort retient exceptionnellement l’attention. C’est l’étape de l’onction. Instant solennel de renaissance spirituelle et ses effets liberateurs, ce rituel est appuyé des cris de Gloire à Dieu : Alléluia ! scandés en chœur par la foule de fidèles. Mais avant, la prière intense avec exaltation des enseignements. En d’autres termes, notons qu’à l’aide de la Bible pointée au-dessus de la tête du lauréat entouré par une foule compacte ( le responsable au premier chef, son staff et leurs fieuls), des passages bibliques récités publiquement orchestrant un coup de projecteur sur les tenants et aboutissants de la mission.

Après quoi, place à la prêche des devanciers suivie de l’animation de la chorale de la paroisse à travers cantiques et danses de louanges et d’adoration. Ainsi investi de sa nouvelle mission par le prophète fondateur Oke Témidire New glory, ce dernier lui enjoint de s’adresser aux fidèles et hôtes de marque venus de divers coins du monde entier témoigner de leur fidélité à cette église et au-delà Dieu et à sa parole. En effet, apres s’être saisi du crachoir, Prophète Malachie s’exprimant en langues yoruba et française, en ces termes " Je vous remercie. Je viens de prendre l’onction et désormais, je suis Révérend prophète. Ma principale mission, bien vrai , c’est l’évangélisation, mais mon cheval de bataille serait contre l’ingratitude. En plus, je compte promouvoir la dîme qui est un devoir spirituel très important dans la vie du chretien. En outre, j’ai le devoir de prôner la paix, l’unité, l’harmonie, la pardon de manière à sortir les âmes égarées de l’obscurité et les porter à la lumière de Dieu. Que le Seigneur nous aide !"

En réalité, Antoine ODJO s’est découvert la mission de servir le peuple de Dieu depuis 4 ans. Mais il a passé trois bonnes années à s’interroger sur la véracité de ce qui lui arrive quitte à se décider. Dans le même temps, il était acteur de certaines pratiques divinatoires. Passée l’étape de l’interrogation, il a fini par s’en convaincre. Aujourd’hui Prophète Malachie qu’il est devenu se doit de travailler la conscience des Hommes à la recherche de la vérité et du chemin de la vérité en s’appuyant bien évidemment sur l’évangélisation.

*CC/Ishola DJIGUIN*

