Le jeune journaliste Aboubacar Sadikou n’est plus

Le jeune journaliste Aboubacar Sadikou est passé de vie à trépas. L’annonce de sa mort a été faite dans la soirée du mercredi 7 août 2024.

Deuil dans le monde des médias. Un jeune journaliste de la trentaine s’en est allé. Aboubacar Sadikou est un concepteur publicitaire, producteur radio TV, chroniqueur et voix off professionnelle. Selon les informations, il souffrait depuis peu. Le défunt a été directeur des relations Publiques à Radio Univers. Il est fondateur et directeur général de l’Ecole des Médias qui propose des formations professionnelles. Son enterrement est prévu pour ce jeudi 8 août 2024 au cimetière de Vasseho, Ouidah.

