Le gouvernement mise sur l’industrialisation pour valoriser le coton

Les prouesses réalisées ainsi que les difficultés à l’essor de la culture de coton ont été présentées aux acteurs du secteur, jeudi 07 octobre 2021. C’est à travers un panel animé par la ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman et son homologue en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Cossi Dossouhoui dans le cadre des commémorations de la 3e Journée mondiale du coton qui coïncide avec le ‘’ Mois du Consommons Local’’ démarré depuis le 1er octobre dernier.

Les productions record de coton enregistrées par le Bénin depuis ces dernières années résultent d’une organisation cohérente et méthodique tant au niveau de l’Etat central que de l’interprofession, selon les explications du ministre l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Cossi Dossouhoui, jeudi 07 octobre 2021, lors du panel « Le coton sous toutes ses formes » organisé à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) en présence de la ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman.

Lors de la présentation sur les « Variétés et usage du coton béninois, performances depuis 2016, débouchés et perspective », les participants ont pu découvrir produits exploités sur le coton. Il s’agit de la fibre du coton, ses graines, coques, tourteaux, huiles, tiges, déchets, etc. Cependant, le maillon faible de la chaîne reste la faible industrialisation qui contraint à l’exportation d’une grosse part de la production. Ce qui n’offre pas une grande marge de plus-values, a déploré le ministre en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.

Pour la ministre de l’Industrie et du Commerce la culture du coton « contribue à la réduction de la pauvreté, à la satisfaction des besoins d’éducation, de soins de santé, à la garantie de la paix, de la dignité, de la prospérité… » et à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). C’est pour cela que le gouvernement du Président Patrice TALON travaille résolument à la mise en place d’un outil industriel avec une chaîne de valeurs rémunératrice. C’est dans cette perspective qu’un accompagnement conséquent est mis à la disposition des industriels qui veulent s’installer au Bénin en l’occurrence la Zone industrielle de Glo-Djigbé en construction., a rassuré la ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman.

Constant Adonon de « Territoires tissés » a plaidé pour que les artisans soient consultés avant l’installation des entreprises de filature de coton au Bénin.

En ce qui concerne les perspectives, le gouvernement entend porter à 800.000 tonnes la production de coton pour la campagne en cours.

M. M.

7 octobre 2021