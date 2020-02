Le gouvernement adopte le guide méthodologique d’élaboration

En Conseil des ministres ce mercredi 12 février 2020, le gouvernement a adopté le guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies.

Selon le communiqué final de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, le Bénin s’est doté d’un Plan national de développement (PND) pour la période 2018-2025. Il s’agit d’un outil de planification stratégique qui vise à bien cerner les besoins des populations et à favoriser leur prise en charge, avec pour finalité, l’amélioration de leur pouvoir économique et de leur bien-être social, à travers notamment, l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

Selon le gouvernement, le nouvel environnement institutionnel nécessite dès lors, l’actualisation de l’ensemble des politiques et stratégies sectorielles, de même que l’élaboration des stratégies pour les secteurs et ministères, aux fins de les arrimer aux nouvelles orientations fixées par le PND.

Pour y parvenir, il convient d’actualiser le guide datant de 2009, en vue d’intégrer au processus d’élaboration des documents de politique et stratégie, de nouvelles dimensions telles que le genre, l’emploi, et les changements climatiques, reconnus par la communauté internationale comme autant de défis et enjeux.

