Le maire limoge le directeur de la RAGIEM-Bohicon

Saturnin Gnambakpo est suspendu de sa fonction de Directeur de la Régie Autonome de Gestion des Infrastructures Economiques et Marchandes de Bohicon (RAGIEM-B). C’est par un arrêté en date du vendredi 27 mai 2022 signé du maire de Bohicon, Rufino d’Almeida, président du Conseil d’Exploitation de la Régie.

Saturnin Gnambakpo n’est plus directeur de la Régie Autonome de Gestion des Infrastructures Economiques et Marchandes de Bohicon (RAGIEM-B). Selon l’arrêté pris par le maire Rufino d’Almeida suite à une réunion extraordinaire du Conseil d’Exploitation, le 25 mai 2022, Saturnin Gnambakpo est « coupable de faute lourde de déviance et de manquement grave au devoir et à la déontologie administrative ».

Le président du Conseil d’Exploitation fait part d’une nomination arbitraire par note de service N°017/MCB/RAGIEM B/DR/AAF, des superviseurs des gares routières de la Commune par le Directeur de la RAGIEM-B, sans l’avis du Conseil d’Exploitation (CE), en violation des textes instituant ladite règle, notamment de l’article 26 des statuts de la RAGIEM-B.

Par cet acte, informe le maire, le directeur de la RAGIEM s’oppose « aux instructions formelles de la tutelle administrative relatives à la suspension de toute nomination dans les administrations communales, en attendant la prise des décrets d’application de la loi N 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin ».

M. Joël Adandonon est nommé pour assurer l’intérim du directeur de la RAGIEM-B pendant la période de suspension, cumulativement avec sa fonction de Chargé du Recouvrement et du Contentieux selon l’article 2 de l’arrêté.

A.Ayosso

27 mai 2022 par