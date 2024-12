Le dernier groupe de 100 migrants béninois à Cotonou

Le deuxième vol de 100 migrants béninois rapatriés d’Algérie a atterri, ce jeudi 5 décembre 2024, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Le rapatriement des Béninois vivant en situation difficile en Algérie s’est poursuivi ce jeudi. 100 migrants dont 95 hommes et 5 femmes ont foulé le sol béninois. Ils ont reçu à leur descente d’avion, des kits de première nécessité.

Le premier vol effectué mardi 3 décembre a permis le retour de 150 migrants. Ce qui fait au total 250 personnes, hommes, femmes et enfants compris.

Ce retour volontaire a été possible grâce à une collaboration entre le gouvernement béninois avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et les autorités algériennes.

