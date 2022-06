Le délai des dossiers de carte de presse prorogé au 15 juin

Initialement prévu pour le 31 mai 2022, le délai de dépôt des dossiers de renouvellement et de la première attribution de la carte de presse est repoussé au mercredi 15 juin 2022.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) informe dans un communiqué en date du 03 juin 2022 que le délai de clôture pour le dépôt des dossiers est prorogé jusqu’au mercredi 15 juin 2022 à 17 heures.

Les professionnels des médias concernés sont ceux dont les cartes de presse sont arrivées à expiration ou ceux qui désirent se faire attribuer la carte de presse la première fois.

Le dépôt des dossiers de renouvellement et de la première attribution de la carte de presse se fera en deux (02) exemplaires dont un (01) original, le matin de 10h à 12h et dans l’après-midi de 15h à 17h au Secrétariat Administratif au bureau 309 de l’annexe de la HAAC à Cotonou ou dans les Antennes Régionales de la HAAC à Allada, Abomey, Lokossa, Parakou, Pobè et Natitingou.

M. M.

