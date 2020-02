Après la phase des formations des acteurs de la chaîne judiciaire dans les départements du Mono et du Couffo, le consortium REPSFECO et GRACID a entamé la sensibilisation des populations sur le fonctionnement des tribunaux de conciliation, de première instance et de la police judiciaire. Pour le compte de la commune de Bopa, c’est la salle de conférence de l’arrondissement de Possotomé qui a accueilli, ce jeudi 20 fevrier 2020, les participants venus de tous les coins de la commune.

A l’entame, la présidente de REPSFECO Bénin a précisé les objectifs de la séance. Le commissaire de Bopa et le président du tribunal de conciliation de Bopa ont tour à tour entretenu les participants sur les démarches à suivre pour saisir leur institution en cas de problème. Cette activité du consortium REPSFECO GRACID est fortement appréciés par les bénéficiaires qui avouent en avoir tiré beaucoup d’enseignements.

Rappelons que cette activité du consortium s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la Justice, coordonné par le ministère de la Justice et financé par l’Union Européenne à travers le 10ème FED. Ainsi donc, le consortium REPSFECO Bénin et GRACID ONG entend oeuvrer pour l’enracinement d’une justice équitable et accessible à tous en la rapprochant des justiciables.

Cokou Romain COKOU

