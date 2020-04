Le concours de recrutement de 100 fonctionnaires d’Etat au profit du ministère de l’économie et des finances (MEF) ne pourra plus tenir le samedi 25 avril 2020 tel que annoncé. Il est reporté à une date ultérieure.

C’est l’essentiel à retenir d’un communiqué radio du ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys en date de ce jeudi 16 avril 2020.

Selon ce communiqué, les candidats seront informés en temps opportun de la nouvelle date de composition par voie de presse ou communiqué affiché dans les directions départementales du travail et de la fonction publique.

Cette décision a été prise dans le respect des mesures de prévention de la pandémie du Coronavirus dont le Bénin est victime.

F. A. A.

