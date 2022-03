Le comédien Ernest Kaho toujours malade

Connu à travers les écrans de télévision, l’artiste béninois Ernest Kaho est dans un état critique depuis plus d’une année. Compte tenu de la gravité de sa situation, il vient de lancer un appel à l’aide pour sa prise en charge sanitaire.

« Diminué complètement » par une « insuffisance rénale aigüe chronique » diagnostiquée il y a plus d’un an, Ernest Kaho est dans un état critique. Le comédien béninois a bénéficié en son temps du soutien de sa famille, de personnes de bonne volonté et de l’Etat béninois à travers le Fonds des Arts et de la Culture. Mais le comédien n’est pas encore sorti d’affaires comme le prouve une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux, lundi 28 mars 2022. « Quand on m’a diagnostiqué l’insuffisance rénale chronique, on m’a aussi diagnostiqué un cancer », se désole Ernest Kaho. « (…) C’est des maladies qui nécessitent beaucoup de dépenses (…). Les dépenses avoisinent (…) entre l’urologue et le néphrologue, (…) des spécialistes qui me suivent, raisonnablement 200.000 F par semaine. (…) Je ne travaille plus. Je ne sais plus par quel moyen je vais continuer par faire mes dialyses. Là maintenant, mon pied gauche s’est enflé, je ne peux pas vraiment marcher et j’ai d’autres choses sur mon corps (…) », a expliqué le comédien.

Tout en remerciant les donateurs qui lui ont manifesté leur solidarité au début de sa maladie Ernest Kaho appelle à des soutiens afin de poursuivre son traitement. Le comédien estime que l’Etat peut le soulager de son mal à travers une prise en charge.

Ernest Kaho est conteur, comédien et écrivain.

M. M.

29 mars 2022 par ,